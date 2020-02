Airton é o novo filiado do PSL, ex-partido de Bolsonaro

Airton Garcia e Júnior Bozzella (deputado federal): prefeito de São Carlos passa a integrar o PSL - Crédito: São Carlos Agora

Agora é oficial. O prefeito Airton Garcia é o mais novo integrante do Partido Social Liberal, o PSL, legenda que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro. A filiação aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), no auditório do Hotel Caiçara, e contou com a presença do deputado federal, Júnior Bozzella.

“A intenção do PSL é fortalecer o partido e de forma qualificada. Temos feito um filtro quanto às lideranças do partido e para nós é uma grata surpresa, uma satisfação, receber a filiação do prefeito Airton Garcia por todos os resultados obtidos até aqui. Quando assumiu a Prefeitura de São Carlos, herdou uma dívida enorme e o Airton faz uma gestão com austeridade. O PSL tem preservado as questões de gestão pública com eficiência e responsabilidade”, afirmou.

Segundo Bozzella, o PSL se constitui no maior partido de direita do Brasil. “O nosso palanque é muito forte em São Paulo. Temos o senador Major Olímpio, que é um lutador quanto às pautas de segurança pública, as deputadas Janaína Paschoal (estadual), que tem uma pauta importante no combate à corrupção, a deputada Joice Hasselmann (federal)... é um partido que tem como bandeira o liberalismo econômico, as questões que envolvem a família... somos um partido de direita, mas também de diálogo”, afirmou.

Coligações

Júnior Bozzella falou sobre as coligações. Disse que o PSL não aceitará coligações com ‘partidos de esquerda’. Ele citou como exemplo o PT, PSOL e o PC do B. “Não vamos fazer composição de candidato nosso a prefeito e o vice do PC do B. Isso é antagônico e temos restrições quanto aos cabeças de chapa”.

O prefeito Airton Garcia foi questionado se a filiação representa, automaticamente, a pré-candidatura à reeleição. Ele se esquivou. “O futuro a Deus pertence, mas se eu for candidato é um partido que tem um grande tempo na mídia, uma bancada muito grande em Brasília e eu preciso disso para conquistar recursos para São Carlos, para apadrinhar os interesses da cidade”.

Sobre o PSB continuar na base de apoio do prefeito, Airton disse: “São pessoas as quais guardo um bom relacionamento e nada disso será alterado”, confessa.

Com as mudanças, o comando do PSL em São Carlos fica com José do Espírito Santo, o Carneirinho, chefe de gabinete de Airton. Souza Júnior não responde pelas articulações políticas no município e essa movimentação política sepulta as chances de Zé Parrella, o prefeito de Ibaté, de ingressar na legenda e concorrer à Prefeitura de São Carlos.

