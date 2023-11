Quatro pega fogo no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio atingiu um imóvel na noite desta sexta-feira (17), na rua Jonas Novaes, bairro Santa Felícia, em São Carlos.

A ocorrência mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo atingiu um quarto que fica nos fundos da casa, que seria habitado por um casal. No local também havia grande quantidade de material reciclável, que ajudou que as chamas se alastrassem rapidamente.

Uma mulher passou mal devido a fumaça e foi atendida pelos militares da Unidade de Resgate, contudo, ela se recusou a ser encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Após muito trabalho o fogo foi extinto e as causas do incêndio serão investigas, porém, a hipótese mais provável é que um curto-circuito tenha provocado o sinistro.

