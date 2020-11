Polícia vai apurar morte de estudante em alojamento da UFSCar

Alojamentos da UFSCar - Crédito: Divulgação

Um estudante de 20 anos morreu na noite desta terça-feira (10) nas dependências do alojamento sul, no campus da UFSCar, em São Carlos.

Segundo informações dos amigos do jovem Markus Vinicius Baptista do Nascimento, ele começou a vomitar e logo em seguida caiu. Os amigos tentaram reanimá-lo e acionaram o SAMU.

Quando o médico a Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou, Markus já estava morto e apresentava um pequeno ferimento na testa.

O delegado Marco Aurélio Gonçalves Costa do plantão policial e Gilberto da Aquino da DIG, bem como o investigador Lucio Valenti estiveram no local e apreenderam um caderno de anotações que seria da vítima. No apartamento a Polícia Científica também apreendeu um frasco com a substância nitrato de sódio.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado.

O corpo do jovem que era da capital foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

