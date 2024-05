Chuva pode atingir São Carlos já na tarde desta sexta-feira

SIGA O SCA NO

Avenida Morumbi durante a chuva -

Após mais de 30 dias pode voltar a chover já na tarde desta sexta-feira (24). Logo após o meio-dia nuvens passaram a se formar sobre São Carlos e venta forte em vários bairros. Neste momento o radar do IPMET de Bauru mostra chuva avançando em direção a região vindo do setor oeste.

De acordo com o IPMET, a chegada de uma nova frente fria se aproximado do estado de São Paulo e as temperaturas entram em declínio a partir da noite, devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal.

