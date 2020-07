Polícia Militar realiza operação "Cavalo de Aço" em São Carlos

Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar realizou na noite desta sexta-feira (3) mais uma operação "Cavalo de Aço" em São Carlos. O objetivo foi orientar motociclistas sobre os cuidados e a segurança no trânsito devido ao aumento de acidentes graves envolvendo motos.

Foram montados pontos de bloqueio em pontos estratégicos e dezenas de motociclistas foram abordados. Apenas uma multa foi lavrada.

"O resultado até o momento está sendo bem positivo, pois além da imensa maioria estar andando com os documentos em situação regular, estão entendendo a importância da cautela no trânsito e que a vida deles é muito importante, por isso devem ter muita cautela na condução de suas motocicletas", disse o Capitão Renato Gonzales, coordenador operacional do 38º Batalhão da Polícia Militar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também