PM, GM, Fiscalização e Trânsito realizam nova operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos

A Policia Militar, juntamente com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Guarda Municipal e a Secretaria de Transporte e Trânsito, realizou na noite desta quinta-feira, 16, mais uma operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas.

Os policiais militares abordaram as motocicletas. Foram verificados a documentação dos veículos e dos condutores, além da checagem do barulho dos escapamentos. Os guardas municipais também checaram exigências previstas no Código Nacional de Trânsito.

A operação, planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), fez dois bloqueios, sendo um na avenida São Carlos próximo à Praça Itália e outro na avenida Trabalhador São-carlense na região da USP.

Na operação foram abordadas no total 110 motocicletas, sendo 53 na na avenida São Carlos próximo à Praça Itália e 57 na avenida Trabalhador São-carlense na região da USP, 07 Autos de Infração de Trânsito (AIT) foram lavrados, uma moto recolhida para o pátio por adulteração no farol com luz eroboscopia proibida pela resolução 985 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, informou que a operação é necessária para coibir a alteração e modificação dos escapamentos originais, bem como para manter a ordem e segurança pública.

