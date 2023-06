PM apreende entorpecentes no Cruzado, em Ibaté

A droga foi apreendida pela PM - Crédito: Divulgação

Durante operação saturação no Jardim Cruzado, em Ibaté, policiais militares apreenderam por volta das 8h45 desta quinta-feira, 1, 83 pinos com cocaína. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Benedito Barreto com a Santa Ernestina.

Quatro homens estavam em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, todos fugiram. Porém eles manipulavam uma sacola plástica. No seu interior estava a cocaína que foi apreendida e encaminha a delegacia de polícia da cidade.

