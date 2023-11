Objetos de origem suspeita são apreendidos pela PM

SIGA O SCA NO

Os objetos foram apreendidos: se alguém reconhecer, entrar em contato com a Polícia - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, a equipe Rural da Polícia Militar localizou objetos de origem duvidosa na Alameda das Violetas, no Cidade Jardim. O material estava com um homem de 35 anos.

Os PMs suspeitaram do comportamento de três homens que caminhavam. Após abordagem e revista, localizaram com o acusado de 35 anos uma bolsa e em seu interior joias, relógios e documentos. Indagado, o homem limitou-se a dizer que teria achado tudo no lixo.

Diante dos fatos, os três foram encaminhados à CPJ para a deliberação de praxe. Os objetos, apreendidos.

