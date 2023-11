Viaturas Polícia Militar no Plantão Policial -

Uma mulher de 46 anos foi vítima de um furto no final de semana em São Carlos. Ela formulou queixa na CPJ e disse que deixou sua S10 azul placas DNX9A53 estacionada na rua Tiradentes, na Vila Elisabeth na noite de sábado e foi a um baile.

Na madrugada do dia seguinte, domingo, ao retornar para sua moradia, foi até a caminhonete e notou que ela tinha sido furtada. No interior do veículo havia um notebook, de acordo com a vítima.

