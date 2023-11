Motociclista sofre queda no Jardim Paulistano

SIGA O SCA NO

Motociclista sofreu queda no Jardim Paulistano - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista sofreu queda por volta das 7h20 desta quarta-feira, 22, no Jardim Paulistano. Ele pilotava sua moto pela rua Iwagiro Toyama e no cruzamento com a Alameda das Violetas teve a frente ‘cortada’ por um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Para evitar a colisão, o motociclista freou bruscamente, perdeu o equilíbrio e sofreu a queda. O Samu atendeu a ocorrência e mesmo com escoriações, a vítima recusou socorro e por meios próprios, teria ido até a Unimed para receber os cuidados necessários.

