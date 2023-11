Motociclista avança pare e bate em carro no Jardim Bandeirantes

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 40 anos ficou ferido nesta tarde de sábado (18), após envolver-se em um acidente de trânsito no Jardim Bandeirantes.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela Rua Padre Oliveira Rolim e não respeitou o pare no cruzamento com a Rua Miguel João, colidindo contra um carro que transitava por esta via.

Uma equipe da Guarda Municpal estava passando pelo local e atendeu a ocorrência, acionando também a Unidade de Resgate dos Bombeiros, que socorreu a vítima até a Santa Casa, com uma possível fratura na perna.

A moto ficou danificada, mas o carro não teve nenhuma avaria.

