Morre ciclista que sofreu grave acidente no Jardim Dona Francisca

Crédito: Maycon Maximino

O ciclista Fábio Henrique Escarpa, 40, que sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (22), no Jardim Dona Francisca, infelizmente acabou morrendo enquanto recebia atendimento médico na Santa Casa de São Carlos. Ele não resistiu aos graves ferimentos. (veja notícia relacionada)

Escarpa foi encontrado inconsciente ao lado de uma poça de sangue na avenida Vicente Pelicano, quase esquina com a avenida Comendador Alfredo Maffei. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que encaminhou a Unidade de Resgate (UR) ao local. No trajeto até a Santa Casa, a vítima foi transferida à Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu que estava nas proximidades.

Até o momento não foi possível saber como ocorreu o acidente. O corpo da vítima será encaminhado ao IML de São Carlos e o caso investigado pela Polícia Civil.

