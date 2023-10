Ladrão tenta roubar moto com uma airsoft e apanha das vítimas em São Carlos

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 08h57

27 Out 2023 - 08h57 Por Redação

Um bandido de 40 anos se deu mal por volta das 20h30 desta quinta-feira, 26, ao tentar assaltar uma barbearia. Ele tentou render as vítimas com uma arma de fogo falsa, do tipo airsoft e acabou apanhando das vítimas, sendo necessário ser atendido na UPA Vila Prado, antes de ser recolhido ao centro de triagem.

Policiais militares foram solicitados via Copom para atender à ocorrência e apuraram que o acusado, de 40 anos, com uma airsoff, invadiu uma barbearia na rua Amadeu Amaral, na Vila Lutfalla e mediante ameaças de morte, rendeu o barbeiro de 25 anos e um cliente. Ele queria levar uma CG Titan branca que estava estacionada em frente ao estabelecimento comercial.

O que o bandido não contava é que o barbeiro notou que a arma seria falsa e entrou em luta corporal. Em dado momento o cliente foi em seu auxílio e ambos dominaram o ladrão. Paralelamente a PM foi acionada e mediante os ferimentos, o criminoso foi encaminhado à UPA, onde passou por atendimento médico e posteriormente à CPJ. Após ser autuado em flagrante por roubo, foi recolhido ao centro de triagem

