Jovem é preso após agredir a mãe na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo SCA

Um jovem foi preso na tarde desta sexta-feira (17), na Rua da Imprensa, Vila Nery, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no local e ao chegarem, conversaram com a vítima, que disse que constantemente é ameaçada e agredida por seu filho K.J.S., e que desta vez ele a agrediu com vários socos e tentou enforcá-la.

Vítima e agressor foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher, sendo a mãe foi liberada e o filho, permaneceu à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também