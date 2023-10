Jovem é flagrado furtando carne em supermercado

SIGA O SCA NO

29 Out 2023 - 11h55

29 Out 2023 - 11h55 Por Erika

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 18 anos foi detido neste sábado (28), após ser flagrado furtando carne em um supermercado, localizado na Rua Joaquim Evangelista de Toledo, no Centro.

Funcionários do estabelecimento perceberam a ação do rapaz e o detiveram, encontrando com ele mais de dois quilos de linguiça calabresa, uma peça de maminha e uma peça de picanha.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o acusado, que alegou que cometeu o furto porque estava com vontade de degustar as carnes, mas não tinha dinheiro para comprar.

Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

