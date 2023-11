Incêndio consome edícula no Jardim São João Batista

SIGA O SCA NO

Bombeiros em ação: incêndio controlado em edícula no São João Batista - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio consumiu uma edícula no final da tarde desta quinta-feira, 16, na rua Hipólito José da Costa, no Jardim São João Batista. Ninguém ficou ferido e os motivos são, ainda, ignorados.

As chamas atingiram um cômodo nos fundos da moradia e uma área de serviço e causou danos materiais. Uma unidade resgate, um auto tanque e um auto bomba do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, debelaram as chamas e controlaram a situação.

