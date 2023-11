Idoso que morreu em acidente na WL morava em São Carlos

Crédito: Flávio Fernandes/Colaborador

Saiba Mais Morte na pista Idoso morre em acidente na Washington Luís

O idoso de 65 anos que morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (6), na rodovia Washington Luís (SP-310), foi identificado como Álvaro Lissoni Lopes. Ele era natural de Cosmorama/SP, mas atualmente residia em São Carlos.

Segundo informações, Álvaro conduzia um veículo GM/Zafira no sentido capital/interior, quando colidiu contra a traseira de outro carro que diminuiu a velocidade devido a obras na rodovia. Ele morreu no local, enquanto que a esposa Sandra Maria Buzzo Lopes, de 65 anos, foi socorrida até a Santa Casa de Araraquara e o seu estado de saúde não foi informado. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A ocorrência foi registrada no plantão policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também