Homem perde R$ 6 mil ao tentar comprar moto

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 55 anos, residente no São Carlos 8, foi vítima de um estelionato na manhã de terça-feira, 4. Nesta segunda-feira, 10, formulou queixa-crime na CPJ.

Às autoridades, disse que viu o anúncio de uma moto em uma feira do rolo no Facebook e se interessou. O suposto vendedor informou que o preço seria R$ 6 mil e afirmou que o veículo estaria em Araraquara, onde teria negociado com ele. Porém, fez um PIX em nome de uma mulher que seria esposa do cunhado do vendedor. A alegação era de que teria uma dívida com o suposto parente. Posteriormente, teve ciência que caiu no golpe.

