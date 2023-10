Homem é preso em flagrante após agredir esposa e avô

SIGA O SCA NO

28 Out 2023 - 20h30

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã deste sábado (28), na Rua Joaquim Rodrigues de Siqueira, no Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada no local e ao chegar encontrou a mulher caída no chão da garagem da residência, sendo agredida com socos e chutes pelo acusado.

O avô do agressor estava no local e relatou que também foi agredido, que ele tentou enforcá-lo.

Diante dos fatos, G.F.G. foi detido, conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

