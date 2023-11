SIGA O SCA NO

Crédito: colaborador

Um carro colidiu contra um muro na tarde deste domingo (26) na avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Santa Maria. As causas do acidente são desconhecidas.

Um casal que estava no VW/Gol foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

