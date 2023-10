Força tarefa apreende grande quantidade de drogas no CDHU

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 16h34

27 Out 2023 - 16h34 Por Marcos Escrivani

Com o auxílio da K9 Índia, uma grande quantidade de entorpecentes foi encontrada no CDHU - Crédito: Lourival Izaque

Uma operação conjunta que reuniu policiais militares da Força Tática, Rádio Patrulha e equipe Canil da Guarda Municipal de São Carlos fez com que uma grande quantidade de entorpecentes fossem apreendidos na tarde desta sexta-feira, 27, no condomínio 5 do CDHU, na Vila Isabel. Ninguém foi detido.

A ação policial teve início quando PMs do Comando Força Patrulha fazia uma ação preventiva no bairro, e ao passar em frente ao condomínio 5, homens em atitude suspeita mencionaram estarem armados.

Diante de tal atitude, foi realizado reforço e os acusados fugiram. Como o local é conhecido nos meios policiais como “ponto”, a equipe Canil utilizou o faro da K9 Índia e localizaram um carregador de calibre 380, 4 munições calibre 38, 155 pedras de crack, 149 porções de maconha, 4 comprimidos de ecstasy, 1.003 pinos com cocaína, um rádio comunicador, além de embalagens e elásticos. Todo o material foi apreendido e apresentado na CPJ.

