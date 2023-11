Fiorino roubado é recuperado pela PM no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Perto de onde um Gol furtado foi encontrado incendiado na tarde desta segunda-feira (13), no Cidade Aracy, policiais militares também localizaram um Fiat/Fiorino que havia sido roubado pouco antes no mesmo bairro.

Após o assalto, os policiais passaram a fazer diligências e foram até o local que fica no final da rua Arnoldo de Almeida Pires, onde bandidos costumam desovar veículos roubados. Durante varredura no local, eles encontraram o furgão abandonado em meio a vegetação, juntamente com a carga.

O veículo foi restituído ao proprietário que compareceu no local. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

