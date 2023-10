Dupla é detida com fios de cobre furtados em Itirapina

SIGA O SCA NO

28 Out 2023 - 20h45

Dois homens foram detidos na manhã deste sábado (28), no Jardim Gonzaga, após serem flagrados em posse de vários metros de fios de cobre, furtados do transformador de um sítio, em Itirapina.

Após ser irradiado via COPOM que havia uma motocicleta ocupada por dois homens, vindos de Itirapina, transitando com objetos furtados, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo Jardim Gonzaga abordouos suspeitos e encontrou com eles uma mochila, que continha os fios.

A dupla foi detida e conduzida ao CPJ , onde um deles confessou que em sua casa havia uma arma de fogo.

Policiais militares foram até a casa dele, em Itirapina, onde apreenderam uma Puma calibre 44, um revólver calibre 32 e munições.

Os acusados permaneceram à disposição da Justiça.

