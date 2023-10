Discusão por causa de sinuca teria motivado homicídio no Cidade Aracy; veja o que diz o B.O.

SIGA O SCA NO

29 Out 2023 - 08h45

29 Out 2023 - 08h45 Por Da redação

Bar onde ocorreu o crime - Crédito: Reprodução/Google Maps

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), na madrugada deste domingo (29), o homicídio ocorrido em um bar no bairro Cidade Aracy teria sido motivado devido a uma discussão por causa de sinuca. A vítima foi identificada como Alexandre de Souza Dias, de 35 anos.

Segundos os registros policiais, a PM foi acionada na UPA do bairro Cidade Aracy, onde a vítima havia dado entrada. Quando os policiais chegaram, descobriram que Alexandre já estava morto. Ele foi atingido por nove tiros, sendo que quatro acertaram o rosto, três a perna e dois o braço. Na UPA, os PMs conversaram com o irmão da vítima que fez o reconhecimento do corpo.

Policiais também diligenciaram até o bar na rua Expedita Maria Costa, onde ocorreu o crime. Lá, conversaram com as responsáveis pelo estabelecimento que disseram que estavam no local, quando ouviram uma discussão perto da mesa de sinuca entre a vítima e o autor. Em seguida escutaram os estampidos e viram o atirador fugir.

Outra testemunha informou que presenciou o ocorrido. O homem informou que o autor chegou e queria jogar sinuca, mas Alexandre disse que naquele momento ele e os amigos estavam jogando. Em seguida escutou os tiros e correu para se proteger.

A Polícia Cientifica compareceu no local e durante a perícia encontrou uma marca de tiro na fachada do estabelecimento. Policiais militares e civis fizeram buscas, mas o autor do homicídio ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também