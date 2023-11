Casal é flagrado com entorpecentes no Jardim Beatriz

A droga que foi apreendida pelo grupo GAM da GM em praça no Jardim Beatriz - Crédito: Divulgação

Um casal foi flagrado com entorpecentes por volta das 18h50 desta segunda-feira, 20, em uma praça esportiva na rua Joaquim Gonçalves Ledo, no Jardim Beatriz.

A equipe GAM da Guarda Municipal realiza patrulhamento pelo bairro com vistas a proteção da população e na praça de esportes teriam sido informado por frequentadores que em um determinado local teriam cinco usuários fazendo uso de entorpecentes.

Os GMs foram até o local e viram um casal. Foi feita revista e com eles, encontrado em uma pochete R$ 91,00, 6 pedras de dois pinos com cocaína. Em buscas pelo local, encontraram ainda em uma mochila mais 15 pinos com cocaína e 67 pedras de crack.

O casal foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a droga e dinheiro apreendidos.

Trabalho reconhecido

De acordo com o apurado, segundo as pessoas que fizeram a denúncia, a praça em questão é frequentada por famílias e crianças que ficaram muito agradecidas e felizes com a atuação da Guarda Municipal, que cumpriram o dever, proporcionando maior sensação de segurança aos cidadãos que fazem bom uso dos bens públicos de uso comum do povo.

