Carro furtado é encontrado danificado na Vila Isabel

Um veículo que havia sido furtado, foi localizado na manhã deste sábado (25), abandonado e danificado, na Rua Doutor David Pedro Casinelli, na Vila Isabel.

A Guarda Municipal recebeu uma denúncia que no local havia um carro estacionado há quatro dias e a porta do motorista estava com sinais de arrombamento.

Uma equipe foi averiguar, constatou a veracidade dos fatos e verificou através do emplacamento que o carro estava com queixa de furto. Seu interior estava todo em desalinho e no motor estava faltando a parte elétrica.

Diante dos fatos, o carro foi guinchado, apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

