Carro em frente a garagem termina em agressões e ameaças no Jardim Centenário

Um veículo estacionado em frente a garagem de uma casa vizinha foi o suficiente para terminar em agressões morais e físicas no início da madrugada de domingo, 29, na rua Borba Gato, no Jardim Centenário.

Uma jovem de 20 anos formulou boletim de ocorrência e disse que chegou de viagem de deixou o carro estacionado em frente a moradia, mas parcialmente na garagem de uma casa vizinha e pensou que não iria atrapalhar ninguém. Cansada, foi dormir. Porém, momentos depois, ouviu vozes e ao sair para ver o que seria, a vítima disse que foi agredida verbalmente e notou que os pneus do seu carro estariam sendo esvaziados. Em seguida, teria tentado conversar para achar a solução, mas uma mulher e sua filha, alteradas, passaram a empurrá-la, dar tapas e puxões de cabelo. Além de ameaçá-la. Com dificuldades, disse que conseguiu tirar o carro defronte a garagem vizinha, mas ficou trancada dentro dele, com medo. Minutos depois, os agressores deixaram o local e com medo, ela e sua prima entraram na casa, se trancaram e acionaram a Polícia Militar. O caso será investigado.

