Carreta perde freio e atinge muro de casa no Santa Paula

27 Out 2023 - 10h28 Por Marcos Escrivani

Carreta sem freio atingiu muro de imóvel no Santa Paula - Crédito: Lourival Izaque

Por pouco uma tragédia não marca a manhã desta sexta-feira, 26, em São Carlos, quando uma carreta perdeu o freio no Jardim Santa Paula.

Segundo apurado, o veículo estava estacionado em frente a um auto-elétrico quando, por motivos ignorados, perdeu o freio e começou a se movimentar pela rua Miguel João.

O caminhoneiro de 51 anos percebeu, correu, entrou na cabine e para evitar um mal maior, conseguiu virar o volante e subir em cima de uma calçada. A carreta colidiu na parede de um imóvel.

O caminhoneiro ficou preso com o pé na porta e foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros. Após o resgate, a vítima, com ferimentos em um dos pés, foi socorrida à Santa Casa pela unidade resgate. A GM atendeu a ocorrência.

