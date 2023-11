Caminhonete roubada é abandonada próximo à UFSCar

Uma caminhonete que havia sido roubada foi localizada na tarde deste sábado (25), na Rodovia Washington Luiz (SP-310), próximo à Ibaté.

A Polícia Militar recebeu a informação via COPOM que a Fiat Toro roubada estaria transitando pela região do Varjão.

Uma equipe estava a caminho do local, quando avistou o veículo descrito parando no acostamento da rodovia, do outro lado, mas até fazerem o retorno, os ocupantes já haviam fugido, deixando a caminhonete no local.

Outras equipes da PM foram em auxílio, armaram o cerco e realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Fiat Toro foi apresentada no plantão policial e devolvido ao proprietário.

