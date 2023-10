Caminhão carregado com laranjas tomba e causa grande congestionamento na WL

SIGA O SCA NO

28 Out 2023 - 06h40

28 Out 2023 - 06h40 Por Da redação

Crédito: Rota das Notícias

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com laranjas causou um grande congestionamento na noite desta sexta-feira (27), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre Ibaté e Araraquara. O motorista não se feriu.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o motorista tinha como destino a cidade de Araraquara, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e o veículo tombou no trecho conhecido como “Chibarro”. O asfalto estava molhado devido à chuva, o que pode ter contribuído para o acidente. A equipe de Resgate da concessionária Econoroeste compareceu no local, no entanto, o motorista não precisou de atendimento médico.

Devido o tombamento, uma das faixas ficou interditada e o congestionamento chegou até o quilômetro 252, em Ibaté. Neste momento o trânsito está liberado.

