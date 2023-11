Câmeras de segurança flagram ladrões tentando entrar em condomínio de São Carlos; veja o vídeo

Crédito: reprodução

Câmeras de segurança do Damha 1 registraram a ação de três bandidos que tentaram invadir o condomínio na tarde da última quarta-feira (22). Como não conseguiram entrar no local, os ladrões arrombaram e praticaram furto em uma casa no Jardim Acapulco, ocasião em que acabaram presos pela Polícia Militar. Dois são de nacionalidade chilena e outro uruguaio. (veja notícia relacionada)

As imagens que circularam em grupos de Whatsapp mostram os três criminosos chegando em um VW/Nivus de uma locadora. O motorista permanece ao volante, enquanto que os comparsas pulam uma cerca e vão em direção ao alambrado do condomínio. Usando algumas ferramentas, eles tentam cortar o alambrado, mas não conseguem. Toda ação estava sendo monitorada pela equipe de segurança do condomínio que encaminhou agentes ao local e acionou a Polícia Militar. Neste momento os bandidos desistiram da ação e deixaram o local antes da chegada das viaturas.

“Nossos sistemas de proteção funcionaram, a grade de proteção não permitiu a entrada com facilidade, o sistema de monitoramento visualizou a ação com antecedência, acionando a vigilância com motocicletas”, diz trecho de mensagem que seria da gerência do condomínio encaminhada junto com o vídeo aos moradores.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também