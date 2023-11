Chilenos e uruguaio são presos após furto em residência no Jardim Acapulco

Crédito: Maycon Maximino

Dois chilenos e um uruguaio foram presos na tarde desta quarta-feira (22) acusados de praticar furto em São Carlos.

Segundo informações apuradas pela reportagem do São Carlos Agora, a Polícia Militar foi acionada por seguranças do condomínio Damha 1, pois havia indivíduos suspeitos mexendo nas grades. Quando os policiais chegaram, os homens já haviam deixado o local, mas através do circuito de câmeras descobriram as características do trio e o carro que eles estavam utilizando, um VW/Nivus.

Passado algum tempo, os PMs receberam nova denúncia que pessoas com as mesmas características estavam circulando pelos bairros Santa Marta e Jardim Acapulco.

A região foi cercada e o veículo abordado. No interior havia vários objetos de furto. Dentro do carro que era alugado havia um documento de uma vítima. Os policiais conseguiram fazer contato com o homem que informou que estava viajando, porém forneceu o endereço aos PMs que foram até a residência no Jardim Acapulco e constataram que a porta havia sido arrombada.

Diante dos fatos, o uruguaio L.A.R.P., de 37 anos e os chilenos B.V.R.R., de 29 anos e A.C.H., de 28 anos, foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde estão prestando depoimento neste momento. A.C.H. já teria sido preso pelo mesmo crime há alguns meses em São Carlos.

