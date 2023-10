Briga generalizada envolve alunos e pai de um deles na Attília Prado Margarido

Attília Prado Margarido - Crédito: reprodução/Google Maps

Uma briga generalizada foi atendida por policiais militares por volta das 18h30 desta terça-feira, 24, na E.E. Atíllia Prado Margarido, no Jardim Santa Felícia e envolveu dois alunos e o pai de um deles.

Segundo informações obtidas pelo São Carlos Agora, o problema teria começado há alguns dias e se originou devido a "uma namorada”. Consta que um aluno de 17 anos chegou à instituição de ensino e ficou no portão e minutos chegou o outro adolescente, de 16 anos, em uma bicicleta. Neste momento, o adolescente de 17 anos investiu contra o desafeto, dando um soco, ocorrendo uma briga. Ambos foram contidos por terceiros.

O adolescente de 16 anos retornou para sua casa e voltou em seguida com seu pai de 43 anos que estava armado com um garfo de bike. Ele teria entrado na escola a procura do agressor do seu filho e ao achá-lo, partiu para cima na tentativa de agredi-lo, sendo contido por membros da direção da escola. A PM foi acionada e após apurar os fatos, encaminhou os responsáveis para a CPJ, onde foram tomadas as medidas de praxe.

