Briga entre casal no São Carlos 8 termina em apreensão de “pó branco” pela GM

Pó branco foi apreendido e apresentado na CPJ - Crédito: Divulgação

Uma suposta briga entre um casal resultou na apreensão de 1,230 quilo de um “pó branco”, semelhante a cocaína, por Guardas Municipais por volta das 15h45 desta quinta-feira, 28, na rua Manoel Fraguas, no São Carlos 8.

Uma denúncia anônima levou os GMs até o local dando conta que um casal estaria brigando em um apartamento na rua Aurora Godoi Carrera.

No local, os GMs não localizaram a vítima. Contudo, viram um suspeito fugir com a aproximação da viatura e no local onde ele estaria, localizaram objetos que teriam sido abandonados.

Seria uma sacola plástica preta contendo dois potes plásticos com seis sacos plásticos transparentes contendo um pó branco. O material foi recolhido e apresentado na CPJ.

