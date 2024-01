Beneficiado por saidinha não retorna e furta veículo em São Carlos

SIGA O SCA NO

Beneficiado por saidinha temporária é acusado de furtar um carro em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 28 anos, beneficiado pela saidinha temporária de final de ano, foi detido por policiais militares na noite desta quinta-feira, 4, após furtar um veículo. Ele não teria, ainda, se apresentado ao sistema prisional, onde cumpre pena por tráfico de entorpecentes.

Segundo apurado, o acusado teria furtado um veículo na rua Particular, na Vila Costa do Sol e estaria dando um “rolê” por ruas da cidade. O crime foi descoberto e comunicado pela PM via Copom.

Uma equipe, com as características do carro furtado, em diligências pela Avenida Miguel Petroni, realizaram a abordagem. O acusado confessou o furto e em pesquisa, os PMs constataram que ele seria beneficiado pela saidinha temporária e não teria retornado à penitenciária onde cumpre pena.

Diante dos fatos, ele foi detido, encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem. O carro foi apreendido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também