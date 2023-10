Homem é preso acusado de agredir a esposa na Vila Carmem

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 08h39

27 Out 2023 - 08h39 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 18h desta quinta-feira, 26, na Vila Carmem.

No local, os PMs apuraram que a vítima de 35 anos estaria dentro de um carro. Indagada, afirmou que teria discutido com o marido, de 37 anos, e teria sido agredida com um soco na cabeça.

O agressor estaria na garagem da moradia e questionado pelos PMs, confessou a discussão, porém que ao gesticular, teria acertado a cabeça da vítima “sem querer”.

Dentro da casa estava a filha do casal, uma adolescente de 16 anos, que confirmou a discussão e disse que o pai teria agredido a mãe.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante, recolhido ao centro de triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também