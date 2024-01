Adolescente é flagrado com entorpecentes no Eduardo Abdelnur

A droga e o celular furtado que estava com o infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi detido por policiais militares nesta quarta-feira, 3, na rua Salvador Orlandi, no Residencial Eduardo Abdelnur.

O local é um local conhecido como “ponto de drogas” e os PMs suspeitaram ao ver o infrator mexer em um quadro de força. Foi feita a abordagem. Em revista, os policiais localizaram com ele duas porções de maconha. No quadro de força, uma parte da droga e no cano de água pluvial de uma casa, o restante do entorpecente. Como o acusado, havia ainda, um celular produto de furto.

O adolescente foi encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, liberado para um responsável. Droga e celular, apreendidos.

