Adolescente detido pela Força Tática, armazenava entorpecentes em sua casa

SIGA O SCA NO

A cocaína foi apreendida e o infrator liberado - Crédito: Divulgação

Um adolescente, acusado de tráfico de entorpecentes, foi detido por policiais militares da Força Tática. O flagrante aconteceu por volta das 18h desta quinta-feira, 4, na rua Philomena Fauvel, no Jardim Beatriz.

Os PMs patrulhavam o bairro quando abordou o infrator em atitude suspeita. Conhecido nos meios policiais, foi questionado sobre o tráfico e confessou que armazenava drogas em sua casa e abastecia um “ponto” na rua Batista Láurea Ricetti.

Em contato com responsáveis, os PMs tiveram a entrada permitida na moradia do infrator e localizaram em seu quarto 135 pinos com cocaína, prontos para a venda.

O adolescente foi encaminhado a CPJ, onde foi elaborado um ato infracional de tráfico de drogas e posteriormente liberado aos seus responsáveis. A droga foi apreendida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também