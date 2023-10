Acusados de matar duas pessoas em festa no Aracê serão julgados nesta segunda-feira (30)

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 08h51

30 Out 2023 - 08h51 Por Redação São Carlos Agora

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Será julgado nesta segunda-feira (30), no Fórum Criminal de São Carlos, L.M.R.B. e M.C.S.., acusados de matar duas pessoas durante uma festa em uma chácara no Aracê de Santo Antonio, em janeiro do ano passado. Outras seis pessoas ficaram feridas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na época, dois homens armados invadiram a festa onde estavam cerca de 70 pessoas e passaram a efetuar disparos. O alvo principal era Rodrigo de Castro Rocha, 20, que morreu no local. Eduardo Escapolão Lucas da Silva, 16 anos, também faleceu. Os feridos que foram atingidos por balas perdidas foram encaminhados até a UPA do Santa Felícia, onde foram atendidos e liberados.

As investigações feitas pela DIG apontaram que uma “guerra’ entre grupos rivais teria motivado o crime.

