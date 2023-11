Acidente deixa ao menos 7 feridos na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo três carros e um caminhão deixou ao menos sete feridos na rodovia Washington Luís (SP-310), na tarde desta terça-feira (21) no trecho urbano de São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, os condutores do GM/Cobalt e do Fiat/Uno, transitavam no sentido interior/capital e próximo a entrada do Santa Felícia tiveram os veículos atingidos pelo caminhão carregado de areia que estaria em alta velocidade. Desgovernado, o caminhão ainda atingiu um Fiat/Strada. Em seguida, colidiu contra o guard-rail e tombou.

Os feridos foram socorridos pela concessionária Econoroeste e encaminhados até a Santa Casa de São Carlos. O estado das vítimas não foi informado. O acidente causou grande confestionamento, pois uma das faixas de rolamento precisou ser interditada.

