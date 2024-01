Prefeitura realiza mais uma feira de adoção animal neste final de semana

SIGA O SCA NO

Cachorro - Crédito: Prefeitura do Rio/Subvisa/Nelson Duarte

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, promove a primeira feira de adoção animal do ano neste sábado (06/01). O plantão acontece no Canil Municipal, das 9h às 16h.

Para adotar, as pessoas interessadas devem comparecer ao local munidas de comprovante de endereço e documento oficial com foto. Há caninos e felinos disponíveis para adoção – machos e fêmeas, filhotes e adultos.

O Canil Municipal fica localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, s/n – Água Fria. Mais informações, assim como o esclarecimento de dúvidas, podem ser obtidas pelo telefone 3374-3239.

