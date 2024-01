SIGA O SCA NO

Sarnero desapareceu na última terça-feira (09) de sua residência da rua Professor Octávio Boro no Parque Delta

Ele tem 1 ano, é todo branco com listras amarelas claras no rabinho e no focinho.

É castrado e muito dócil.

Informações sobre paradeiro do gatinho, devem se repassadas no contato: (16) 988397660 (WhatsApp) ou (16) 99429-2337 (telefone)

