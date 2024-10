Feira de adoção pet que aconteceria neste sábado é cancelada

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 06h48

19 Out 2024 - 06h48 Por Da redação

Cachorro -

O Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento comunica o cancelamento de Feira de Adoção PET que seria realizada neste sábado (19/10). Uma nova data será marcada e divulgada por meio das redes sociais da Prefeitura de São Carlos.

O cancelamento foi necessário em virtude do atraso por parte da empresa fornecedora dos microchips de identificação, uma vez que os animais para adoção são castrados e saem somente com esse microchip para possível localização em caso de abandono. Em 2023 foram adotados 480 animais que estavam abrigados no Canil Municipal. Já esse ano outros 496 cães e gatos já ganharam um novo lar.

