Confira dicas para reduzir estresse de pets durante fogos de Réveillon

O fim de ano chegou e com ele novamente a preocupação de como proteger os animais de estimação durante as tradicionais comemorações. Pais e mães de pets contam com a missão de proteger o bem-estar dos bichinhos especialmente nesta época do ano, pois os fogos de artifício são verdadeiros pesadelos para os animais.

O médico veterinário do Centro de Referência Veterinária Imagem, Romulo Braga, explica que a audição dos cachorros e gatos é capaz de perceber uma frequência maior de sons, se comparado a humanos, e podem detectar sons quatro vezes mais distantes.

Para diminuir o problema, é importante que os donos prepararem os animais, ao longo da vida, para lidar com os mais diferentes estímulos.

É recomendado criar um ambiente aconchegante e tranquilo para acomodar os pets nos momentos de maior barulho, principalmente durante uma queima de fogos.

Manter janelas fechadas, arrumar um esconderijo com acolchoados para abafar os estímulos auditivos ou colocar uma música suave tocando num volume que ajuda a diminuir o som externo, deixará mais agradável o ambiente para o ouvido canino.

