A Senhora: Viviane Aparecida Tomazin Christinelli

Faleceu dia 07/07/24 às 19:00 horas em Jaú com 51 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Pedro Donizeti Christinelli e os filhos: Pedro Donizeti, Rian, Isabele, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/07/24 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco esquina com Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 24/10/1972.

A Senhora: Kátia Cristina dos Santos Garcia

Faleceu dia 06/07/24 às 23:00 horas em Matão com 46 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Odair Manoel Garcia e os filhos: Jaqueline, Igor, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/07/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/01/1939.

O Senhor: Geraldo Santana da Silva

Faleceu dia 06/07/24 às 11:17 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa os filhos: Sonia Maria, Roberto Carlos, Sandra Maria c/c Jose, Sergio Romão c/c Sueli, Celma Maria c/c Jose João, Silvio Rosa c/c Iara, Celia Maria, Silvano Jose c/c Tatiane, Silas Geraldo, Erica Simone c

/c Edivaldo, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté

O sepultamento deu-se no dia 07/06/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 26/07/1943.

O Senhor: Osvaldo Gonçalves Martins

Faleceu dia 06/07/24 às 13:35 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Edna Stella Martins e deixa os filhos: Juçaira Stella Martins c/c André, Osvaldo Stella Martins, Janaina Stella Martins Remailli c/c Eduardo, Maria Julia Stella Martins, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/07/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/08/1934.

O Senhor: Dionizio Rigueiro

Faleceu dia 06/07/24 às 07:30 horas em Matão com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Cristina Bovolin Rigueiro e os filhos: Heloise Bruna, Helena, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/07/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/06/1951.

O Senhor: Valdomiro Aparecido Zeferino

Faleceu dia 06/07/24 às 02:00 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Nair Sassati Zeferino e deixa os filhos: Edvaldo c/c Elismar, Ederval c/c Carla, Elizangela c/c Eduardo, Hernandes c/c Talita, netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/07/2024 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/06/48.

O Senhor: Jair de Paula

Faleceu dia 05/07/24 às 15:00 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Ap. Cardoso de Paula e deixa os filhos: Adilson c/c Karina, Elisabete c/c Antonio, Josuel c/c Juliana, Nelson c/c Genilda, Cleide c/c Marcelo, Sueli c/c Luis Carlos, Meire, Osmar e Abel.

O sepultamento deu-se no dia 06/07/2024 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/05/1946.

A Senhora: Angelina de Faro

Faleceu dia 05/07/24 às 14:17 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio de Faro e deixa as filhas: Marina e Maria Angela, neto e bisneto.

O sepultamento deu-se no dia 06/07/2024 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/10/1931.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família da Senhora: ANTONIA SCHUTZER CONCEIÇÃO

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 08/07/2024 (Segunda- feira) às 18:30 horas na Paróquia de Santa Izabel.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

