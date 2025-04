Faleceu dia 02/04/2025 às 22h49 em São Carlos, com 56 anos o Sr Daniel dos Santos. Deixa viúva a Sra Renata Fernanda Giboti dos Santos, os filhos Mariana, Micheli, Abner, Julia, netos e familiares. O velório está previsto para 03/04/2025 das 13h às 17h no Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 17h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

