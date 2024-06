SIGA O SCA NO

O Senhor: Valdecir de Souza Ribeiro

Faleceu dia 23/06/24 às 03:17 horas em Ibitinga com 58 anos de idade.Era Solteiro e deixa a mãe: Edna Scheel Rodrigues, Irmãos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/06/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibitinga.

Data de nascimento: 06/02/66.

O Senhor: Claudemir Sebastião Arioli

Faleceu dia 23/06/24 às 05:40 horas em São Carlos com 66 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Sonia Aparecida Marcolino Arioli e deixa os filhos: Ryan Arioli c/c Ana Carolina, Silvester c/c Carolina, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/06/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/01/58.

O Senhor: Mauro Aparecido Gonçalves Barbosa Delfino

Faleceu dia 22/06/24 às 10:30 horas em Matão com 51 anos de idade.Era solteiro e deixa os filhos: Willian e Gabriela, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 22/06/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/06/1972.

O Senhor: Fernando Vicente Ferreira

Faleceu dia 21/06/24 às 15:00 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Luzia Pedrazzani, familiares e amigosO sepultamento deu-se no dia 22/06/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/55.

