A Senhora: Odoracy de Oliveira

Faleceu dia 07/05/24 às 21:05 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Donizetti de Oliveira c/c Adriana, Silvana Aparecida de Oliveira c/c Rodrigo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/05/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/11/1935.

O Senhor: Geraldo Gomes Mariano

Faleceu dia 07/05/24 às 12:40 horas em São João da Boa Vista com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleide Marlene Pereira Zanatta Mariano e os enteados: Ricardo, Fábio, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/05/24 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 28/02/1964.

O Senhor: Antonio dos Santos Filho

Faleceu dia 07/05/24 às 08:06 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Deixa os filhos: Sabrina Daniele, Tamy Ellen, Alexandre Kaique, Alison Antonio, Alissia Alessandra, Suelen Patricia, Wilson Ricardo, Marlon Douglas, Andreza Camila, Angelo dos Santos, Yan Henrique, Henrico Carvalho, Arthur Miguel, Isabele Natali, Daniele dos Santos, familiares e amigos.

O velório foi realizado no dia 07/05/24 das 13:00 ás 17:00 horas, saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Crematório Bom Jesus - Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 05/09/1959.

A Senhora: Denise de Oliveira

Faleceu dia 07/05/24 às 08:07 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Era solteira, filha de Aurélio Barbosa de Oliveira e deixa a mãe: Derotilde Costa, irmãos: Anderson, Cristina, Adriana, Marcos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/05/24 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/02/1965.

A Senhora: Lourdes Aparecida Ferreira Nogueira

Faleceu dia 07/05/24 às 01:43 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Era viúva do Sr. Vanderlei Nogueira e deixa os filhos: Rogério c/c Patrícia, Rodrigo, solteiro, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 07/05/24 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/10/1959.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Angelo Antonio Moretti Junior

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 11/05/2024 (Sábado) às 17:00 horas na Igreja de São Domingos Sávio no Bairro Castelo Branco.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

