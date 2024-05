SIGA O SCA NO

A Senhora: Lourdes Aparecida Ferreira Nogueira

Faleceu dia 07/05/24 às 01:43 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Era viúva do Sr. Vanderlei Nogueira e deixa os filhos: Rogério c/c Patrícia, Rodrigo, solteiro, familiares e amigos

O Velório será realizado a partir das 10:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/05/24 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/10/1959.

A Senhora: Vera Fátima de Souza

Faleceu dia 06/05/24 às 07:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Ana Lúcia, Tatiane Roberta, Lúcia Helena, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/05/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 22/01/1954.

A Senhora: Márcia Aparecida Rodrigues Bezerra

Faleceu dia 05/05/24 às 15:20 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Amorim Bezerra e o filho: Bruno Rodrigues Bezerra, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/05/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 04/10/1965.

O Senhor: Angelo Antonio Moretti Junior

Faleceu dia 05/05/24 às 11:12 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Era Solteiro e deixa os Irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/05/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 11/08/63.

O Senhor: Marco Antonio Zanni

Faleceu dia 05/05/24 às 05:00 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Maria Werneck e deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/05/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar, 539 Vila Costa do sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 01/01/1958.

O Senhor: Geraldo Santana

Faleceu dia 05/05/24 às 03:10 horas em Santa Rosa de Viterbo com 79 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Aparecida Cândida Rodrigues Santaba e deixa os filhos: Rosangela c/c Jair, Ronaldo c/c Margarete, Angela c/c Samuel, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 05/05/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 28/05/1944.

