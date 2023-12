SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Sebastião Neves dos Santos

Faleceu dia 23/12/23 às 14:35 horas em São Carlos com 54 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Adriana Perez da Silva e deixa os filhos: Yago Perez dos Santos, Rafaela Perez dos Santos, Danieli, Familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/12/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Av: São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/06/69.

O Senhor: Wanderlei Antonio Rossi

Faleceu dia 23/12/23 às 12:50 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Nerilda Girotti Rossi, as filhas: Valeria Rossi c/c Marcelo, Gisele Rossi c/c Luis, Eliza Rossi c/c Fernando, netos, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dois Corregos.O sepultamento deu-se no dia 24/12/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dois Corregos para o Cemitério Municipal de Dois Corregos

Data de nascimento: 05/10/42.

A Senhora: Maria José Firini Pereira Barretto

Faleceu dia 22/12/23 às 13:00 horas em Ribeirão Preto com 63 anos de idade.Era viúva do Sr. Luiz Carlos Pereira Barreto Filho e os filhos: Luiz Carlos c/c Mariana, Laura, solteira, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.O sepultamento deu-se no dia 23/12/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 18/03/60.

A Jovem: Kamili Vitória da Silva

Faleceu dia 22/12/23 às 23:00 horas em Matão com 12 anos de idade.Deixa os pais: Edson Francisco da Silva e Rosineide Maria da Silva, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Dobrada.O sepultamento deu-se no dia 23/12/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 08/04/2011.

A Senhora: Maria Eliza de Campos

Faleceu dia 22/12/23 às 17:27 horas em Brotas com 79 anos de idade.Era solteira, filha de Belmiro Dias Ramos e Ana I. de Campos e deixa familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Patrimônio.O sepultamento deu-se no dia 23/12/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Patrimônio.

Data de nascimento: 31/01/1944.

O Senhor: Eduardo Moura Filho

Faleceu dia 22/12/23 às 15:00 horas em Matão com 73 anos de idade.Deixa os filhos: Vitor, Deise, Ana, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/12/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/01/1944.

A Senhora: Maria José Firini Pereira Barretto

Faleceu dia 22/12/23 às 13:00 horas em Ribeirão Preto com 63 anos de idade.Era viúva do Sr. Luiz Carlos Pereira Barreto Filho e os filhos: Luiz Carlos c/c Mariana, Laura, solteira, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.O sepultamento deu-se no dia 23/12/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 18/03/1960

O Senhor: Antonio Mingorance

Faleceu dia 22/12/23 às 11:00 horas em Matão com 73 anos de idade.Era solteiro e deixa o filho: Paulo, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 23/12/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/11/1950.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também